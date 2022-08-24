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Путин поручил Мишустину посетить столкнувшиеся с лесными пожарами регионы

Президент Путин поручил премьер-министру Мишустину посетить регионы, где горят леса

Фото: Michael Chacon / Unsplash

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину посетить столкнувшиеся с лесными пожарами регионы. Такое заявление глава государства сделал в ходе совещания по вопросам ликвидации природных пожаров, пишет РИА Новости.

«Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами. И я просил его эти территории тоже посетить», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент России дал согласие на поездку в Рязанскую область мэра Москвы Сергея Собянина. Цель такого визита — посмотреть на работу столичной группировки в борьбе с пожарами.

24 августа власти Владимирской области сообщили, что рязанский природный пожар распространяется в сторону Шатурского района Московской области. По последним данным, линия пожаров в Рязанской области растянулась на 31 километр.

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Евгения Куликова
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