LCI: зампред Совбеза Медведев призвал французов помнить, что США произошли из Европы

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал французов оставаться истинными европейцами и помнить о происхождении США. Об этом он заявил в интервью программе Дариуса Рошбена на французском телеканале LCI.

«Я хочу пожелать процветания французскому народу и выразить надежду, что французы будут оставаться истинными европейцами, помнить о своих культурных ценностях, о своей богатой истории, помнить о том, что Соединенные Штаты Америки произошли из Европы, а не наоборот», — сказал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев скептически оценил перспективы сотрудничества с США в космосе фразой «как от козла молока». Медведев добавил, что «они своего-то не упустят». «Будем надеяться все-таки возьмут», — заметил он.