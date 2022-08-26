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Медведев призвал помнить о происхождении США

LCI: зампред Совбеза Медведев призвал французов помнить, что США произошли из Европы
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал французов оставаться истинными европейцами и помнить о происхождении США. Об этом он заявил в интервью программе Дариуса Рошбена на французском телеканале LCI.

«Я хочу пожелать процветания французскому народу и выразить надежду, что французы будут оставаться истинными европейцами, помнить о своих культурных ценностях, о своей богатой истории, помнить о том, что Соединенные Штаты Америки произошли из Европы, а не наоборот», — сказал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев скептически оценил перспективы сотрудничества с США в космосе фразой «как от козла молока». Медведев добавил, что «они своего-то не упустят». «Будем надеяться все-таки возьмут», — заметил он.

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Марина Совина
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