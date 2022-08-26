Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне рассказали о целях своих накоплений

«Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели исследование о целях накоплений россиян

Фото: Shutterstock

«Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели исследование, в котором выяснили, сколько россиян откладывают деньги, а также на что они планируют потратить свои накопления. Об этом сообщают «Известия».

Около 43 процентов опрошенных откладывают деньги, а 30 процентов — не копят вовсе. Остальные респонденты рассказали о планах начать делать накопления.

Почти половина респондентов, которые откладывают «про запас», создает себе финансовую подушку, 34 процента хотят купить на накопленные средства недвижимость. Немного меньше опрошенных (23 процента) откладывают деньги на отпуск, а каждый пятый (19 процентов) — на путешествия, новую машину или ремонт. Остальные россияне назвали целями накоплений получение образования (16 процентов), большие покупки (13 процентов), приобретение техники или переезд (10 процентов).

При этом большая часть россиян хотели бы накопить более 500 тысяч рублей, около четверти опрошенных отметили, что им хватило бы от 100 до 500 тысяч рублей. О желании накопить от 50 до 100 тысяч рублей и меньше заявило небольшое количество респондентов.

Ранее «Ведомости» сообщили, что доля россиян, недовольных своим финансовым положением, в последние три года составляет 70 процентов. Согласно отчету Росстата о социально-экономическом положении России, о котором пишет издание, реальные денежные доходы россиян во втором квартале 2022 года упали в годовом выражении на 1,9 процента, а реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) — на 0,8 процента. При этом Минэкономразвития прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года снизятся на 2,8 процента (по прошлым прогнозам показатель был на уровне минус 6,8 процента), а в следующих годах вырастут на 1,2, 3,5 и 2 процента соответственно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
МИД России обвинил Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
На московской улице маленькую девочку нашли мертвой с пакетом на голове
Россиянин пойдет под суд за попытку убить военного пенсионера молотком
Оливейра пообещал завершить бой с Махачевым в первом раунде
Жена конгрессмена США приняла травяной препарат для похудения и умерла
Готовность Болгарии обсуждать возобновление поставок с «Газпромом» объяснили
Попадание фейерверка в толпу в российском городе сняли на видео
Патент раскрыл изображение iPhone 14 Pro
В засухе нашли угрозу дикой природе Великобритании
Реставраторы нашли написанное 86 лет назад послание в шпиле школы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.