Россияне рассказали о целях своих накоплений

«Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели исследование о целях накоплений россиян

«Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели исследование, в котором выяснили, сколько россиян откладывают деньги, а также на что они планируют потратить свои накопления. Об этом сообщают «Известия».

Около 43 процентов опрошенных откладывают деньги, а 30 процентов — не копят вовсе. Остальные респонденты рассказали о планах начать делать накопления.

Почти половина респондентов, которые откладывают «про запас», создает себе финансовую подушку, 34 процента хотят купить на накопленные средства недвижимость. Немного меньше опрошенных (23 процента) откладывают деньги на отпуск, а каждый пятый (19 процентов) — на путешествия, новую машину или ремонт. Остальные россияне назвали целями накоплений получение образования (16 процентов), большие покупки (13 процентов), приобретение техники или переезд (10 процентов).

При этом большая часть россиян хотели бы накопить более 500 тысяч рублей, около четверти опрошенных отметили, что им хватило бы от 100 до 500 тысяч рублей. О желании накопить от 50 до 100 тысяч рублей и меньше заявило небольшое количество респондентов.

Ранее «Ведомости» сообщили, что доля россиян, недовольных своим финансовым положением, в последние три года составляет 70 процентов. Согласно отчету Росстата о социально-экономическом положении России, о котором пишет издание, реальные денежные доходы россиян во втором квартале 2022 года упали в годовом выражении на 1,9 процента, а реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) — на 0,8 процента. При этом Минэкономразвития прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года снизятся на 2,8 процента (по прошлым прогнозам показатель был на уровне минус 6,8 процента), а в следующих годах вырастут на 1,2, 3,5 и 2 процента соответственно.