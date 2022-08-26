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Минэкологии оценило качество воздуха в Подмосковье

Минэкологии Подмосковья не зафиксировало превышения уровня загрязняющих веществ в воздухе

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

В Подмосковье не зафиксировано превышения уровня загрязняющих веществ в воздухе. Такую оценку озвучило региональное управление Министерства экологии и природопользования.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с лесными пожарами в Рязанской области контроль качества воздуха в Московской области ведется в усиленном режиме.

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«Отбор проб для анализа мобильными лабораториями производился в 81 точке, проверялись концентрации 19 загрязняющих веществ. Однако усиленное внимание уделялось именно веществам, характерным при пожаре: оксиду и диоксиду углерода, взвешенным частицам, азотсодержащим соединениям», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии.

Там уточнили, что значения этих веществ в подмосковном воздухе колебались в пределах 0,2-0,8, то есть не превысили предельно допустимую концентрацию (ПДК). Близко к ПДК подходили концентрации взвешенных частиц и соединений углерода в Домодедове, Егорьевске и Ленинском, но превышений также не было зафиксировано.

25 августа Комитет лесного хозяйства российского региона Подмосковья отчитался о 16 потушенных лесных пожарах за сутки.

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Евгения Куликова
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