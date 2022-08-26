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Российский пенсионер убил 95-летнего ветерана из-за пяти тысяч рублей

В Башкирии пенсионера задержали за убийство 95-летнего ветерана ВОВ из-за 5 тысяч рублей

Фото: СК РФ

В Башкирии 63-летнего ранее судимого пенсионера задержали за убийство 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) и разбой. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

По данным следствия, рано утром 25 августа в деревне Кадырово подозреваемый пришел к ветерану и попросил дать ему денег в долг. Как уточняет Telegram-канал SHOT, предполагаемый убийца, зная о том, что ветерану пришла пенсия, потребовал у него пять тысяч рублей. Получив отказ, россиянин сначала брызнул в лицо потерпевшему из перцового баллончика, а затем достал перочинный нож и нанес жертве несколько ударов по лицу и шее. Когда тот упал, нападавший ушел в коридор, достал из брюк жертвы восемь тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Тело убитого нашла соцработница, которая ухаживала за ветераном. В тот же день благодаря совместным усилиям сотрудников СКР и УМВД подозреваемый был задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия.

Известно, что ранее фигурант был судим за кражу, а также привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновение представителям власти.

Расследование находится на особом контроле СКР.

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Елизавета Новикова
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