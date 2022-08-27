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Ассанж заново подал апелляцию на решение Британии об экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Ассанж заново подал апелляцию на решение об экстрадиции в США

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Защита основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение британских властей об экстрадиции журналиста в США. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что жалоба включает «значимые новые свидетельства» по делу, которые сыграют в пользу австралийского журналиста. Вместе с тем в организации не стали раскрывать подробности.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему грозит 175 лет заключения. Юридическая команда основателя компании, в свою очередь, тогда сообщила, что будет обжаловать это решение.

Дело против Джулиана Ассанжа возбудили после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019-м его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

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Юлия Ямпольская
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