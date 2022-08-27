В России запустили первый рейс без младенцев на борту самолета

Авиакомпания «ИрАэро» запустила первый в России рейс, на который не допускаются младенцы

Авиакомпания «ИрАэро» запустила первый в России рейс, на который не допускаются младенцы. Об этом представители организации сообщили радиостанции «Говорит Москва».

Таким образом, детей до двух лет не смогут перевозить на борту самолета, который следует по маршруту Иркутск — Мирный — Иркутск. Отмечается, что его пассажирами преимущественно являются вахтовые рабочие. Указанное условие было выдвинуто по инициативе заказчика. «Данные рейсы чартерные, заказчик выставил такие возрастные ограничения. Это не наши требования», — пояснил перевозчик.

Ранее в августе сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске специальной акции для пенсионеров — женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответственно могут купить билеты по фиксированной цене на внутренние рейсы. Продажа проездных документов началась со среды, 17 августа, — спецпредложение распространяется на полеты с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.