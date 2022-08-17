Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Российская авиакомпания запустила специальную акцию для пенсионеров

«Аэрофлот» до декабря 2022 запустил продажу билетов для пенсионеров по фиксированным ценам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске специальной акции для пенсионеров — женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответственно могут купить билеты по фиксированной цене на внутренние рейсы. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Так, продажа проездных документов началась со среды, 17 августа, — спецпредложение распространяется на полеты с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Акция действует для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а детям до 12 лет, следующим совместно с пожилым пассажиром, дается скидка 25 процентов.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

В акции участвуют направления между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и городами России. Например, отправиться из столицы в Нижний Новгород или Казань можно за 1,5 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга в Архангельск, Мурманск или Тобольск — за 2,5 тысячи, из центра Восточной Сибири в Екатеринбург или Минеральные Воды — за 5,5 тысячи.

Ранее в июле российская авиакомпания S7 ввела собственные льготные тарифы на авиабилеты внутри страны. Так, полеты по сниженной стоимости будут доступны молодежи младше 23 лет, пенсионерам (женщинам старше 55 лет и мужчинам от 60 лет), жителям Дальнего Востока, пассажирам с ограниченными возможностями и многодетным семьям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о риске новых взрывов в Джанкойском районе Крыма
Минобороны отчиталось об уничтожении девяти украинских складов с боеприпасами
Украина анонсировала новую военную помощь от США
Минобороны отчиталось о четырех сбитых украинских беспилотниках
СМИ рассказали о романе бывшей жены SHAMAN’а с другом его отца
Завод в Европе прекратит производство из-за цен на электричество
Умер шотландский певец Дариус Данеш
Туфли из популярного комикса прошлого века станут модным трендом осени 2022 года
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Москве
Российская авиакомпания запустила специальную акцию для пенсионеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.