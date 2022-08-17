Российская авиакомпания запустила специальную акцию для пенсионеров

«Аэрофлот» до декабря 2022 запустил продажу билетов для пенсионеров по фиксированным ценам

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске специальной акции для пенсионеров — женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответственно могут купить билеты по фиксированной цене на внутренние рейсы. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Так, продажа проездных документов началась со среды, 17 августа, — спецпредложение распространяется на полеты с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Акция действует для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а детям до 12 лет, следующим совместно с пожилым пассажиром, дается скидка 25 процентов.

В акции участвуют направления между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и городами России. Например, отправиться из столицы в Нижний Новгород или Казань можно за 1,5 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга в Архангельск, Мурманск или Тобольск — за 2,5 тысячи, из центра Восточной Сибири в Екатеринбург или Минеральные Воды — за 5,5 тысячи.

Ранее в июле российская авиакомпания S7 ввела собственные льготные тарифы на авиабилеты внутри страны. Так, полеты по сниженной стоимости будут доступны молодежи младше 23 лет, пенсионерам (женщинам старше 55 лет и мужчинам от 60 лет), жителям Дальнего Востока, пассажирам с ограниченными возможностями и многодетным семьям.