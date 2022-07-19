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Российская авиакомпания ввела льготные тарифы для некоторых категорий пассажиров

Авиакомпания S7 ввела льготные тарифы на билеты по России для пенсионеров и молодежи

Фото: Massimo Insabato / globallookpress.com

Российская авиакомпания S7 вводит собственные льготные тарифы на авиабилеты внутри страны. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Льготные цены действуют на тарифах «Эконом Standard» и «Эконом Basic» и не имеют ограничений. «Ни по максимальному количеству билетов, которые можно приобрести, ни по дате вылета с момента покупки», — отметили в S7.

Полеты по сниженной стоимости будут доступны некоторым категориям пассажиров: молодежи младше 23 лет и пенсионерам, а именно женщинам в возрасте от 55 лет и мужчинам в возрасте от 60 лет.

Льготы также распространяются на жителей Дальнего Востока, пассажиров с ограниченными возможностями и многодетные семьи.

Ранее в июне в S7 заявили о заморозке проекта собственного лоукостера Citrus. Как объяснили представители авиакомпании, решение принято руководством из-за сложившейся ситуации в стране.

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Мария Гейн
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