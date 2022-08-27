Вучич выдвинул кандидатуру на пост премьера Сербии

Президент Сербии Вучич выдвинул Ану Брнабич на пост премьер-министра

Президент Сербии Александр Вучич выдвинул кандидатуру и.о. председателя правительства Аны Брнабич на пост премьер-министра страны на новый срок. Об этом сообщается на сайте сербского лидера.

«В соответствии с Конституцией Республики Сербия, на основании закона о президенте республики, после консультаций с 10 партиями я принимаю решение предложить на пост премьер-министра Ану Брнабичу», — предложил Вучич Народной скупщине (однопалатному парламенту).

При этом сербский лидер подчеркнул, что Брнабич не будет занимать пост премьер-министра четыре года, так как изменения в составе правительства пройдут в 2024 году.

Брнабич возглавила сербское правительство в 2017 году. Выборы президента и внеочередные парламентские состоялись 3 апреля, а 14 июля начались консультации президента с политическими партиями о формировании нового Кабинета министров.

Ранее Вучич пообещал защиту своим гражданам от погромов албанцев в Косово и Метохии в случае, если контингент НАТО будет бездействовать. Он отметил, что «нам отступать некуда, мы загнаны в угол».