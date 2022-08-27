Захарова ответила на призыв США забыть о сербском Косово

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия никогда не забудет, что Косово — это Сербия

Россия никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Пришло время забыть, что Косово — это Сербия, заявили в Госдепартаменте США. Никогда Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Так дипломат прокомментировала заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара, который посоветовал сербам забыть о территориальной принадлежности самопровозглашенной республики.

Призыв Госдепа

По словам Эскобара, он присутствовал на переговорах, чтобы заявить, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для всего евроатлантического сообщества.

Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа Габриэль Эскобар Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

Помощник госсека США также напомнил о необходимости «обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов» — пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Эскобар понадеялся на то, что «обострения в крае не случится».

Провал переговоров

18 августа президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти не смогли прийти к соглашению об урегулировании ситуации, но договорились продолжить переговоры в ближайшее время. О провале раунда переговоров сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

При этом представители Сербии и Косова понимают, что конфликт можно решить только за столом переговоров, отметил глава евродипломатии.

Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь Жозеп Боррель глава дипломатии ЕС

По мнению Борреля, региональная напряженность между Белградом и Приштиной стала результатом отказа от дипломатических способов решения проблем за столом переговоров.

Дипломат не стал принимать во внимание прежние тезисы Вучича о том, что именно косовары нарушили достигнутые положения Брюссельских соглашений 2013 года и заявил о важности соблюдения двусторонних договоренностей между сторонами.

Обострение ситуации

Новое обострение на границе Сербии и Косово произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.

На следующий день президент Сербии выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны.

До этого власти Косова заявили, что с 1 августа на территории самопровозглашенной республики перестанут действовать документы, выданные властями Сербии. Этим решением Приштина аннулирует сербские документы на подконтрольной территории.

«На основании ранее принятого решения правительства с 1 августа каждое лицо, которое пресечет границу республики Косово с личными документами, выданными властями Сербии, будет обеспечено документом для въезда и выезда», — сказано в сообщении властей республики.

6 июля Вучич сообщил, что Белград отказался подписывать с самопровозглашенной республикой Косово соглашение о взаимном признании, несмотря на резолюции и призывы Европарламента.