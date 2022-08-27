Помощница Пугачевой подтвердила возвращение артистки в Россию

Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что артистка давно вернулась в Россию

Российская эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию уже давно. Информацию о возвращении Примадонны в беседе с ТАСС подтвердила ее помощница Елена Чупракова.

Собеседница издания указала, что певица пока выступлений не планирует.

О возвращении Пугачевой стало известно в субботу, 27 августа. О встрече с певицей в соцсетях сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал кадры, на которых видно, как артистка распахивает ногой дверь машины под изумленный возглас дизайнера «глазам не верю, неужели это ты». «Уже давно, просто никак не могла собраться», — ответила ему Пугачева.