Силовик рассказал о вербовке СБУ выезжающих в Россию украинцев

Российские силовики узнали, что СБУ с 2014 года вербовала выезжающих в Россию украинцев

Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 года массово вербовала украинских граждан, часто выезжающих в Россию, вынуждая их передавать данные о российских военных в Крыму и других регионах. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур.

По его словам, вербовались таксисты, перевозчики и люди, навещающие в России своих родственников, а также граждане, пересекающие границу. Силовики узнали, что СБУ и украинские пограничники шантажировали их под любым предлогом, например, угрожали закрыть въезд на Украину на пять лет или сжечь машину.

Собеседник агентства также предоставил документы действующих сотрудников СБУ и Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), продолжающих вербовать украинцев. Узнать о схеме работы вербовщиков, по его словам, помогли, в частности, сами жители Херсона и области. Он добавил, что сейчас сотрудники СБУ выехали на подконтрольные Киеву районы Украины, где продолжают вести оперативную работу.

Ранее ФСБ показала видео с задержанным в Курске за шпионаж агентом украинской разведки. На кадрах видны бойцы спецназа, которые вытаскивают из автомобиля мужчину. Он признается, что был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2018 года на компрометирующих условиях. Мужчина получил псевдоним и деньги на расходы. Ему было поручено собирать сведения о российских военнослужащих и их семьях под видом сборщика мебели.