Россиянам назвали самые перспективные акции для инвестиций

Аналитик Прохорова: углеводороды останутся основой мировой энергетики еще долгое время

Углеводороды останутся основой мировой энергетики еще, по крайней мере, в ближайшее десятилетия. В текущих условиях интересными для инвестиций представляются акции «Лукойла» и «Татнефти». Также инструментом защиты сбережений могут выступать акции «ФосАрго». Об этом «Ленте.ру» рассказала аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова.

По словам аналитика, в перспективе ближайшего десятилетия углеводороды останутся основой мировой энергетики. Доминирующее положение нефти в структуре мирового энергопотребления сохранится. При этом даже если темпы абсолютного прироста мирового спроса на газ краткосрочно замедлятся, высокие экологические характеристики все равно будут способствовать их восстановлению в долгосрочной перспективе.

Углеводородные перспективы

«Низкие уровни запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ограниченные возможности по увеличению предложения странами ОПЕК+ способствуют росту цен, — объяснила Прохорова. — Уже половина российского нефтяного экспорта приходится на Китай и Индию. А сайты, отслеживающие движение танкеров, свидетельствуют о нахождении потребителя и на других рынках».

Аналитик отметила, что косвенно об этом говорит и сокращение дифференциала между марками нефти Brent и Urals, наблюдаемое с начала августа. Одновременно признаки замедления роста мировой экономики не приводят к существенным пересмотрам ожиданий в отношении будущего спроса Мировым Энергетическим Агентством и организацией ОПЕК.

При этом, поскольку нефтеперерабатывающая инфраструктура строится с учетом сортовых особенностей нефти, существует вероятность того, что в переориентации ЕС может возникнуть больше сложностей Ирина Прохорова аналитик УК «Открытие»

Перспективные акции

«Особый интерес в текущих условиях могут представлять собой акции «Лукойла», совет директоров которого принял решение отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год до конца текущего года. В случае, если дивиденды все же будут выплачены, дивидендная доходность на горизонте года может оказаться двузначной и иметь третий порядок благодаря возможности компании распределять весь свободный денежный поток среди акционеров и ожиданиям более слабого рубля», — считает Прохорова.

Также привлекательной ставкой в секторе, по ее словам, выглядит и «Татнефть»: компания имеет сравнительно низкую долю экспорта в Европу, одни из лучших уровней рентабельности и отрицательный чистый долг. Благоприятно и то, что пик ее инвестиционной активности пришелся на прошлый год.

«Чрезмерно заниженной с учетом складывающейся ситуации на газовом рынке выглядит стоимость «Газпрома». Несмотря на резкое снижение объемов экспорта и рост НДПИ, компанию все равно ожидают рекордные показатели чистой прибыли и денежного потока, по крайней мере в этом году. А отказ от выплаты дивидендов, как мы слышали, не означает, что практика будет продолжена», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Интересными защитными вариантами, как она считает, выступают акции «ФосАгро». Компания стоит дешевле своего пятилетнего среднего уровня, при этом, это лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья, выведенного из под всех мировых санкций, долгосрочный спрос на которое обеспечен.

Менеджмент ориентирован на удовлетворение интересов инвесторов, и компания является стабильной дивидендной историей Ирина Прохорова аналитик УК «Открытие»

Ранее стало известно, что в России в августе резко выросло число квалифицированных инвесторов, имеющих возможность совершать большее количество сделок с большим количеством инструментов, пишет РБК со ссылкой на статистику, представленную директором департамента рынка акций Московской биржи Борисом Блохиным. По его данным, в августе количество квалифицированных инвесторов, торгующих на площадке, увеличилось на 28,4 тысячи и достигло 383,7 тысячи. Рост составил восемь процентов.