В России резко выросло число квалифицированных инвесторов

В России в августе стало на восемь процентов больше квалифицированных инвесторов

В России в августе резко выросло число квалифицированных инвесторов, имеющих возможность совершать большее количество сделок с большим количеством инструментов, пишет РБК со ссылкой на статистику, представленную директором департамента рынка акций Московской биржи Борисом Блохиным.

По его данным, в августе количество квалифицированных инвесторов, торгующих на площадке, увеличилось на 28,4 тысячи и достигло 383,7 тысячи. Рост составил восемь процентов.

При этом в предыдущие месяцы биржа не фиксировала столь резкого увеличения показателей. Так, во втором квартале он составлял в среднем 1,4-2,8 тысячи человек в месяц. Рост произошел на фоне решения Центробанка ужесточить условия для получения статуса квалифицированного инвестора.

Предполагается, что для этого необходимый размер активов вырастет с шести до 30 миллионов рублей. Кроме того, будет усложнено обязательное тестирование для претендентов на статус квалифицированного инвестора. Также инвесторам, не обладающим этим статусом, предлагается запретить совершать сделки с иностранными ценными бумагами.