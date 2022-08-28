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ЧВК «Вагнер» уничтожила украинских военных при помощи управляемых ракет

Под Бахмутом в ДНР управляемыми ракетами с БМП-3 уничтожили огневые точки ВСУ

Фото: РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Донбассе поразили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Артемовском (Бахмутом). Об этом сообщает РИА Новости.

Удар нанесли при помощи управляемых ракет с БМП-3.

Артемовск находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области. В 2015 году город был переименован в Бахмут в рамках проводимой Киевом политики декоммунизации. В Донецкой народной республике (ДНР) смену названия не признали.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» применили против ВСУ тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», которая уничтожила украинских военных. Все произошло в момент, когда ВСУ планировали новую контратаку.

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Варвара Кошечкина
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