В Эстонии отменили автопробег по местам снесенных советских памятников

В Эстонии запретили автопробег в Нарве по местам снесенных советских памятников

Эстонская полиция запретила в Нарве проведение автопробега по местам советских памятников, которые были снесены по распоряжению властей. Об этом пишет прибалтийский новостной портал Delfi.

Как указано в материале, правоохранительные органы отменили автопробег еще до начала выезда машин. «Причина — наличие у участников военной символики на футболках. Это было изображение танка. Также полиция расценила мероприятие как митинг. Участники утверждают, что о митинге речь не шла», — рассказали в издании.

Организатор пробега Юлия Райя отметила, что мероприятие было заблаговременно зарегистрировано в полиции. Участники автопробега собирались проехать по памятным местам и возложить цветы. Сообщается, что никаких неправомерных действий никто предпринимать не собирался. В общей сложности, в автопробеге планировали принять участие около 50 человек.

16 августа в Нарве был демонтирован танк-памятник Т-34. Его доставили в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином из соображений внутренней безопасности.

После этого стало известно о решении эстонского правительства перенести еще шесть советских монументов.

