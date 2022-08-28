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Тату-мастер набила клиентке веснушки в виде «обезьяньей оспы»

Блогерша Дейзи Лавсик набила клиентке веснушки, которые в сети сравнили с обезьяньей оспой

Кадр: @daisylovesick

Тату-мастер Дейзи Лавсик из Брисбена, Австралия, набила клиентке веснушки, которые в сети сравнили с обезьяньей оспой. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте.

Блогерша сообщила, что девушка проехала около полутора тысяч километров, чтобы получить услугу. Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала свою работу: щеки и нос клиентки были покрыты пятнами коричневого цвета, при этом ее лицо приобрело красный оттенок.

Инфлюэнсерша отметила, что в начале сеанса чертит «карту» веснушек, согласовывая узор с заказчиком. «Я заставляю его улыбаться, корчить рожицы, разговаривать, смотреть на себя в зеркало, чтобы он убедился, что рисунок соответствует задуманному», — пояснила Лавсик, добавив, что девушке понравился новый внешний вид.

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Однако зрители не оценили работу мастера. «Я думал, это обезьянья оспа», «Они выглядят нереалистично», «Клиентка пожалеет об этом», «Моя
трипофобия достигла пика», — прокомментировали они.

Ранее сообщалось, что блогерша Ирина Тодерашко из Англии показала результат оказанной ею косметологической услуги и была обругана в сети с фразой «это катастрофа».

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Алина Гостева
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