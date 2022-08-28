Тату-мастер набила клиентке веснушки в виде «обезьяньей оспы»

Блогерша Дейзи Лавсик набила клиентке веснушки, которые в сети сравнили с обезьяньей оспой

Тату-мастер Дейзи Лавсик из Брисбена, Австралия, набила клиентке веснушки, которые в сети сравнили с обезьяньей оспой. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте.

Блогерша сообщила, что девушка проехала около полутора тысяч километров, чтобы получить услугу. Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала свою работу: щеки и нос клиентки были покрыты пятнами коричневого цвета, при этом ее лицо приобрело красный оттенок.

Инфлюэнсерша отметила, что в начале сеанса чертит «карту» веснушек, согласовывая узор с заказчиком. «Я заставляю его улыбаться, корчить рожицы, разговаривать, смотреть на себя в зеркало, чтобы он убедился, что рисунок соответствует задуманному», — пояснила Лавсик, добавив, что девушке понравился новый внешний вид.

Однако зрители не оценили работу мастера. «Я думал, это обезьянья оспа», «Они выглядят нереалистично», «Клиентка пожалеет об этом», «Моя

трипофобия достигла пика», — прокомментировали они.

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