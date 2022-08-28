Энергокризис оказался угрозой для стекольной индустрии Европы

WSJ: сокращение поставок газа из России в Европу оказалось угрозой для производства стекла

Сокращение поставок газа из России в Европу оказалось угрозой для производства стекла. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, сокращение поставок энергоресурсов наносит удар про европейской стекольной индустрии. Так, голубое топливо стало одним из ключевых компонентов для производства стекла, поскольку этот процесс заключается в создании необходимых температур для расплавленного песка, кальцинированной соды и известняка.

При условии, что количество поступающего на рынок стекла сократится, под ударом окажется большая часть европейской экономики. При этом с проблемами в том числе могут столкнуться IT-индустрия, продуктовая промышленность, фармацевтика и машиностроение.

«Отключение газа в России для Германии вызовет новый кризис нехватки запчастей», — призналась глава отдела стратегии производителя автомобилей Audi AG.

Ранее в августе сообщалось, что в Европе начались веерные отключения электричества из-за обострения энергетического кризиса. Первой страной Европы, где власти пошли на такой шаг, оказалась самопровозглашенная республика Косово. Электричество в населенных пунктах стали отключать на 120 минут каждые шесть часов. Исключение действует только для критически важных объектов инфраструктуры, например для больниц.