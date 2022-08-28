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Армия Израиля пресекла попытку контрабанды оружия из Иордании

Армия Израиля перехватила партию контрабандного оружия на границе с Иорданией

Фото: Shutterstock

Израильские военные пресекли попытку контрабанды оружия из Иордании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой арамейскую пресс-службу и Министерство обороны Израиля.

Армия перехватила партию из десяти пистолетов и около девяти тысяч патронов калибра 5,56 миллиметра на границе с Иорданией. На месте происшествия задержали подозреваемого.

Позднее полиция также задержала два автомобиля с еще двумя подозреваемыми. Одним из задержанных на контрольно-пропускном пункте в южной части Иудеи и Самарии оказался житель Восточного Иерусалима.

14 августа стало известно, что неизвестные обстреляли автобус около Стены Плача в районе Старого города Иерусалима. Двое нападавших дождались прибытия автобуса и открыли огонь, пока пассажиры садились. Водитель заявил, что хотел уехать, однако не мог этого сделать, так как пассажиры помогали сесть в автобус женщине в инвалидной коляске. В результате произошедшего семь человек пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

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Евгений Шульгин
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