Кадыров заявил о необходимости перевести военных на усиленное несение службы

Глава Чечни Кадыров призвал перевести всех российских военных на усиленное несение службы

Всех российских военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, он встретился с командирами силовых подразделений республики. «Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», — призвал политик.

Кадыров напомнил, что российская армия борется с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которых НАТО щедро поддерживает деньгами и оружием. Несмотря на то, что Россия проводит «точечную операцию», против нее «идет открытая война», добавил он.

По словам Кадырова, задача российских военных на Украине не изменилась. Они стремятся избегать жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры, отметил он.

Кадыров считает, что именно это обстоятельство замеляет ход спецоперации на Украине.