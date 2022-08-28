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Кадыров заявил о необходимости перевести военных на усиленное несение службы

Глава Чечни Кадыров призвал перевести всех российских военных на усиленное несение службы
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Всех российских военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, он встретился с командирами силовых подразделений республики. «Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», — призвал политик.

Кадыров напомнил, что российская армия борется с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которых НАТО щедро поддерживает деньгами и оружием. Несмотря на то, что Россия проводит «точечную операцию», против нее «идет открытая война», добавил он.

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По словам Кадырова, задача российских военных на Украине не изменилась. Они стремятся избегать жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры, отметил он.

Кадыров считает, что именно это обстоятельство замеляет ход спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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