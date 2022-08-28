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Кадыров объяснил замедление спецоперации на Украине

Кадыров объяснил замедление спецоперации на Украине стремлением минимизировать жертвы
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Российская армия стремится минимизировать жертвы среди мирного населения и не разрушать населенные пункты, что замедляет ход специальной операции на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам политика, Россия все еще придерживается изначальной задачи и продолжает спецоперацию без применения всех имеющихся ресурсов. «Мы стараемся сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты», — подчеркнул Кадыров. Он напомнил, что именно такую задачу перед Вооруженными силами России (ВС РФ) поставил президент страны Владимир Путин.

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«Это все, безусловно, замедляет ход спецоперации, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции украинских военных, то давно бы поставили на них крест», — объяснил Кадыров.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.

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Марина Совина
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