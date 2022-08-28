Кадыров объяснил замедление спецоперации на Украине стремлением минимизировать жертвы

Российская армия стремится минимизировать жертвы среди мирного населения и не разрушать населенные пункты, что замедляет ход специальной операции на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам политика, Россия все еще придерживается изначальной задачи и продолжает спецоперацию без применения всех имеющихся ресурсов. «Мы стараемся сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты», — подчеркнул Кадыров. Он напомнил, что именно такую задачу перед Вооруженными силами России (ВС РФ) поставил президент страны Владимир Путин.

«Это все, безусловно, замедляет ход спецоперации, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции украинских военных, то давно бы поставили на них крест», — объяснил Кадыров.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.