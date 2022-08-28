Власти американского города начали выкупать у населения оружие для Украины

Власти американского Майами начали выкупать у населения оружие для Украины

Власти американского Майами начали выкупать у населения оружие для Украины. Соответствующую публикацию разместила в Twitter администрация города.

«Наша программа выкупа оружия продолжится в субботу, 27 августа, с 10:00 до 14:00 в Belafonte Tacolcy Center. Все собранное оружие будет отправлено в Украину, пока мы помогаем убрать оружие с наших улиц», — говорится в сообщении.

За пистолет полицейский департамент Майами заплатит жителям по 50 долларов, за дробовик или ружье — 100 долларов, а за оружие под калибры 223, 5,56×45 мм и 7,62 мм — по 150 долларов.

Власти города уже обращались с соответствующим призывом в конце июня. Тогда, как сообщал The Washington Post, полезность программы оспорили скептики-консерваторы, которые выразили сомнения по поводу того, что собранное полицейскими оружие действительно будет отправлено Украине.

