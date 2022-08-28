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В Бельгии освободили сообщницу «чудовища из Шарлеруа»

В Бельгии выпустили на свободу сообщницу «чудовища из Шарлеруа» Мишель Мартин

Фото: Francois Lenoir / Reuters

В Бельгии сняли все ограничения и досрочно выпустили на свободу Мишель Мартин, жену и сообщницу педофила и серийного убийцы Марка Дютру по прозвищу «чудовище из Шарлеруа», передает Midi Libre.

Женщина выйдет из тюрьмы 28 августа. 62-летняя Мартин отсидела 16 из 30 лет в тюрьме, к которым она была приговорена за пособничество в похищении и изнасиловании пяти несовершеннолетних девочек.

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Сообщница «чудовища из Шарлеруа» до встречи с ним работала воспитательницей в детском саду. Находясь в тюрьме, она получила диплом учительницы.

С середины июня 1995 года в Бельгии была зафиксирована серия похищений. Преступник Марк Дютру вместе с женой похищал детей, а после снимал на видео издевательства над ними, в том числе сексуального характера. Мартин следила за похищенными жертвами, которых Дютру держал в клетке, морила их голодом и помогала скрывать следы преступлений.

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Виктория Кондратьева
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