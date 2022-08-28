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ВСУ в Артемовске потеряли больше 60 процентов личного состава

Минобороны России заявило, что потери ВСУ в Артемовске превысили 60% личного состава
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Артемовске превысили 60 процентов личного состава. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Речь идет о 204-м батальоне 241-й украинской бригады территориальной обороны, уточнили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования.

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Российские военные за сутки также поразили три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады в районе Курахово Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции России на Украине. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале августа сообщил, что спецоперация продолжится до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

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Евгения Куликова
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