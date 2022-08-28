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Выпускник рассказал о запрете говорить на русском в школах Северодонецка

Выпускник Дегтярев: говорящих на русском школьников отчитывали учителя перед всем классом

Фото: РИА Новости

В школах ранее подконтрольного Киеву Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) ученикам запрещали говорить на русском языке, рассказал выпускник одного из учебных заведений Никита Дегтярев в бесед с РИА Новости.

«Русского языка практически не было вообще. Если у кого-то что-то проскакивало — родителей к директору, и ученики сторонились и не разговаривали. Я не помню, чтобы кто-то разговаривал на русском языке», — рассказал он.

По словам Дегтярева, учителя поощряли доносы учеников об услышанной русской речи. Впоследствии школьников отчитывали перед всем классом, а директор проводил беседу с их родителями. При этом в школьной программе русский язык был, отметил собеседник агентства, однако на этих уроках ученики ничего не делали.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что русофобия — главная проблема Украины. Сенатор заявил, что состояние Украины является плачевным, и именно вытеснение русской культуры парламентарий назвал главной причиной такого положения страны.

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Варвара Кошечкина
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