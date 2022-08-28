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Названа причина пожара на российском рынке

Причиной пожара на рынке в Волжском стало нарушение безопасности при сварочных работах

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Глава ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин назвал предварительную причину пожара на рынке в городе Волжском. Его слова передает ТАСС.

По словам Любавина, предварительно, причиной пожара послужило нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Информация о пожаре на улице 40 лет Победы, дом 61б поступила в 17:05 по московскому времени. По приезде пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что горит кровля крытого рынка. Позже возгорание было локализовано.

Спасатели эвакуировали больше 150 человек, среди которых был персонал и покупатели. Здание рынка практически полностью уничтожено пожаром. Пострадавших в ходе инцидента нет.

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Марина Совина
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