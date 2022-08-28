Пожар на российском рынке локализовали

Пожар на рынке в Волжском локализован на площади 7 тысяч квадратных метров

Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Там отметили, что сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Информация о пожаре на улице 40 лет Победы, дом 61б поступила в 17:05 по московскому времени. По приезде пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что горит кровля крытого рынка. Также появилось видео, на котором запечатлен мощный пожар.

Спасатели эвакуировали больше 150 человек, среди которых был персонал и покупатели. Здание рынка практически полностью уничтожено пожаром.