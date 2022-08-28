ВСУ при обстреле Сватово повредили здание сельхозпредприятия

ВСУ при обстреле Сватово в ЛНР повредили здание сельхозпредприятия «Шанс»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) повредили здание сельхозпредприятия «Шанс». Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные выпустили шесть ракет с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате в предприятии были повреждены два складских помещения, шесть единиц техники и девять легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку. Они попали в центр и район Каховской ГЭС. Военные обстреляли город в том числе с использованием РСЗО HIMARS — всего было выпущено 20 ракет. В Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате случившегося никто не пострадал.