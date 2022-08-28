Британские школы из-за энергокризиса закупят свитера для учеников на зиму

The Sun: в Великобритании из-за энергокризиса школы закупят свитера для учеников на зиму

Руководство некоторых британских школ на фоне усиливающегося энергетического кризиса в стране приняло решение закупить свитера для малообеспеченных учеников, чтобы те комфортно чувствовали себя зимой, сообщает газета The Sun.

Отмечается, что ряд директоров считают необходимым в целях экономии понизить температурный режим в классах на несколько градусов, в связи с чем ученикам придется находится на занятиях в теплой одежде. Также для экономии семейного бюджета школьникам будут предлагаться бесплатные завтраки.

Ранее агентство Bloomberg назвало пять отраслей мировой экономики, наиболее пострадавших от глобального энергетического кризиса. Среди них металлургия, производство удобрений, сахара, материалов для электромобильных аккумуляторов и солнечных батарей.