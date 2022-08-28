Появились кадры с места ДТП с пассажирским автобусом на российской трасcе

СК опубликовал видео с места ДТП в Иркутской области, где автобус опрокинулся в кювет

Появилось видео с места ДТП в Иркутской области, где рейсовый пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Кадры опубликовало региональное управление Следственного комитета (СК).

Авария произошла около 4 часов утра по местному времени 28 августа на федеральной российской трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от населенного пункт Кутулик Аларского района. После случившегося за медпомощью обратились семь человек, в том числе 17-летний подросток.

СК организовал проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса (УК) РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В апреле в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Нижнеилимском районе Иркутской области пострадали семеро детей.