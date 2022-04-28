Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом семи детей

Семь детей, пострадавшие в ДТП в Приангарье, находятся в состоянии средней степени тяжести

Семь детей, которые пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Нижнеилимском районе Иркутской области, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в Минздраве российского региона, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что семь несовершеннолетних госпитализировали в хирургическое отделение Железногорской районной больницы. В отделение анестезиологии врачи поместили взрослого в состоянии тяжелой степени тяжести.

Помимо этого, по данным Минздрава, еще двое взрослых, которые пострадали в аварии, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в хирургическое и травматологическое отделения.

ДТП на автодороге Железногорск — Коршуновский под Иркутском произошло вечером в среду, 27 апреля. Тогда на трассе столкнулись микроавтобус «Газель» и легковой автомобиль Chevrolet. Погиб один человек, еще 10 пострадали.

Ранее на 524-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись междугородний автобус и микроавтобус. В результате погибли два человека, 15 числятся пострадавшими.