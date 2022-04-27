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Россиянин погиб при столкновении автобуса с легковым автомобилем

Под Иркутском в ДТП с участием автобуса и автомобиля погиб один человек, еще 10 пострадали

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Нижнеилимском районе Иркутской области при столкновении автобуса с легковым автомобилем погиб один россиянин, еще 10 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«При столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали 11 человек, один из них погиб», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что семь пострадавших детей, а также трое взрослых были госпитализированы с травмами. На данный момент обстоятельства и подробности ДТП выясняются.

Ранее под Саратовом у села Сторожевка девять человек пострадали в аварии с участием маршрутного автобуса и иномарки. Уточняется, что что в маршрутке находились 20 человек. По данным источника агентства «Интерфакс», пострадавшим в ДТП россиянам потребовалась госпитализация.

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Никита Абрамов
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