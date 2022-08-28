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Стало известно об обучении украинских женщин-добровольцев военному делу

Нидерландский портал NOS рассказал об обучении военному делу украинок-добровольцев

Фото: Kay Nietfeld/ Globallookpress.com

На Западе Украины женщин-добровольцев обучают военному делу, об этом рассказал нидерландский портал NOS.

Издание побеседовало с двумя украинками, которые входят в число будущих новобранцев Вооруженных сил Украины. Одна из них, с позывным Султан, работает в автосалон и стала иструктором. Вторая, Феникс, в обычной жизни домохозяйка, воспитывает сына, в лагере она обучается на снайпера.

Женщины отмечают, что это вынужденная мера, необходимая для защиты своих семей и домов. Инструктор Деб рассказал об ученице Феникс, что она участвовала в тренинге наравне с мужчинами. «Была физически сильна и так же искусна в обращении с оружием, как и мужчины. Тренировка длилась пять часов без каких-либо перерывов. Она была одной из лучших», — сказал он.

С 1 октября на Украине женщин ряда профессий обяжут встать на воинский учет. В перечень вошли семь профессий и 14 специальностей, среди которых химия, биология, телекоммуникации, программное обеспечение и другие.

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Марина Совина
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