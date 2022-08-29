В российском городе цыгане устроили массовую драку и попали на видео

В сети появилось видео массовой драки цыган в Чебоксарах

В Чебоксарах цыгане устроили массовую драку и попали на видео. Кадры очевидцев опубликованы в местной группе во «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел в микрорайоне Альгешево российского города вечером в субботу, 27 августа. «Избили четверых парней толпой, пинали и прыгали на них», — сообщили местные жители.

На опубликованных кадрах видно, что толпа разбегается, когда приезжает полиция.

В комментариях под записью потасовки пишут, что это далеко не первый подобный случай нападения: «Совсем обнаглели. И днем и ночью ходят толпой, хозяевами себя почувствовали. Почему их до сих пор не выселили. Сколько это может продолжаться. Ведь это не первый случай, когда они нападают толпой», — написал один из пользователей.

Ранее в августе в другом российском городе — Пушкино — мигранты устроили массовую драку со стрельбой.

