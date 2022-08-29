Сообщение об изъятии квартир и домов у жителей Херсона оказалось недостоверным

Данные о том, что у жителей Херсона начнут отбирать недвижимость, оказались недостоверными

Сообщение о том, что у жителей Херсона начнут изымать квартиры и дома, оказалось недостоверным.

Первоисточником данных выступило видео, появившееся 1 июня 2022 года в TikTok-аккаунте пользователя под ником Antimason1. В ролике он заявил, что в Херсоне начнут отбирать недвижимость в пользу России у тех жителей, которые до конца июня не вернулись в город и не подтвердили свое право собственности на квартиру или дом.

В комментарии к видео Antimason1 уточнил, что об этом он узнал во время стрима одного блогера из Херсона. При этом имя блогера он не назвал.

Многие комментаторы назвали информацию о передаче недвижимости жителей Херсона России слухами. «Нет такой новости, даже не слышала, это все слухи. (…) Такого не будет», «Байки соседки», «Это всего лишь слухи», «Не сочиняйте, ради бога», — написали они. Один из пользователей попросил автора ролика продемонстрировать официальный документ, подтверждающий эти данные, однако тот проигнорировал просьбу.

Вероятно, источником этой информации мог стать пост в Telegram-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко от 9 мая 2022 года. В публикации приводится фотография приказа военного коменданта Херсонской области Виктора Бердика.

«Приказываю всем главам жилищных организаций, руководителям ОСМД предоставить списки квартир, собственники которых покинули пределы города Херсон, для передачи пустующего жилья временным переселенцам, прибывшим из зон активных боевых действий», — гласит текст документа, датированного 6 мая.

При этом можно обратить внимание, что приказ написан с орфографическими и пунктуационными ошибками. Кроме того, известно, что военный комендант может командовать только воинскими частями и командирами, отдавать приказы гражданским организациям он не может.

10 мая глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с журналистами назвал этот приказ фейком. «Приказ коменданта об изъятии квартир не существует вообще, и разговора на такую тему не было ни с кем. Для всех жителей Херсона — и для тех, кто остался, и для тех, кто уехал и обязательно вернется, — информация официально следующая: будет сделано все для того, чтобы ваше имущество осталось нетронутым», — отметил он.

Информация об изъятии в Херсоне квартир и домов в пользу России получила распространение только в украинских СМИ. Например, ее можно найти на сайтах «Укринформа» и «Обозревателя».

В то же время в российских СМИ можно встретить материалы с опровержением приказа, выложенного Геращенко, например, такие статьи были обнаружены на сайтах изданий «Аргументы и Факты» и «Петербургский дневник» и газеты Metro.

В социальных сетях и мессенджерах эти данные практически не получили распространения. Так, ролик Antimason1 появился 27 августа в Telegram-канале «Ешкин Крот» (207 тысяч подписчиков). В соцсети «ВКонтакте» был замечен пост, опровергающий слова Antimason1. В соцсети «Одноклассники» никаких публикаций на эту тему обнаружено не было.