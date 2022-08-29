В российском городе обнаружили клад с монетами XVIII века

Археологи обнаружили клад с монетами XVIII века в Великом Новгороде

Археологи в ходе работ в Великом Новгороде обнаружили клад с монетами, датирующимися концом XVIII — началом XIX века. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Новгородской экспедиции Института археологии РАН.

Там уточнили, что находка была сделана на раскопе на улице Редятина, 7. Всего специалисты обнаружили 33 медные монеты, которые находились в обращении во времена правления императоров Павла I и Николая I.

При этом монеты были просто рассыпаны в культурном слое. «То, в чем они изначально находились — кошель или что-то иное, не сохранилось, истлело», — пояснили археологи.

В дальнейшем клад передадут на вечное хранение в Новгородский государственный музей-заповедник.

Площадь данного раскопа составляет порядка 180 квадратных метров, а глубина его культурного слоя — около пяти метров. Ученым уже удалось обнаружить там почти три тысячи старинных предметов, в том числе украшения, медный котел и зеркальце. Известно, что самые древние из находок относятся к XI веку.