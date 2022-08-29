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В Латвии захотели запретить русский язык

Правительство Латвии рассмотрит закон об ограничении русского языка

Фото: РИА Новости

Правительство Латвии собирается рассмотреть закон об ограничении русского языка. Об этом сообщает Sputnik в своем Telegram-канале.

На пресс-конференции кабинета министров заявили, что это решение будет означать «конец двуязычия» в стране. Русский язык захотели запретить использовать в публичных местах и на рынке труда.

По словам главы Минюста Яниса Борданса, это «оживит» использование латышского языка в Латвии. Он также отметил, что все возможные исключения будут касаться только использования языков Европейского союза.

Минюст страны рассчитывает на принятие закона до 1 октября.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом и дискриминацией планы Латвии запретить русский язык на рабочих местах.

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Татьяна Антоненко
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