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Резкое снижение цен на газ в Европе объяснили

Bloomberg: цены на газ в Европе снизились из-за быстрого заполнения хранилищ

Фото: Luca Bruno / AP

Стоимость газа в Европе начала падать после многомесячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, на фоне сообщений о быстром заполнении хранилищ. Такую причину назвали аналитики Bloomberg.

В том числе они приняли во внимание заявление министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что заполнение хранилищ до уровня 85 процентов предполагается уже в начале сентября, а не в октябре, как предсказывалось ранее.

В комментарии Die Zeit чиновник объяснил, что газовый рынок вскоре успокоится, а цены снизятся еще сильнее. По его мнению, причиной резкого взлета в последние недели стали действия спекулянтов, разгонявшие спрос.

Еще одним поводом для падения стоимости топлива в начале недели могло стать увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. После завершения профилактических ремонтов они достигли максимума с июня, и в перспективе будут только увеличиваться.

В целом заполнение европейских хранилищ происходит быстрее, чем планировалось, и большая часть стран уже достигла целевых показателей. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил об уверенности, что страна не испытает проблем с топливом предстоящей зимой.

Слова Хабека выглядят особенно значимыми по той причине, что Германия испытывает наибольшую потребность в российском газе, и если ей удастся решить проблемы, то опасность энергокризиса существенно снизится.

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Платон Щукин
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