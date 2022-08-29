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Бывшего замглавы российского города осудят за миллионные взятки от бизнесмена

Экс-замглавы Магнитогорска осудят за взятки в 1,5 миллиона рублей от бизнесмена

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Челябинской области суд рассмотрит дело бывшего заместителя главы Магнитогорска, обвиняемого в коррупции. Об этом в понедельник, 29 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период с 2015 по 2016 год фигурант за вознаграждение передал в аренду земельные участки города бизнесмену. Суммарно он получил более 1,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 и 6 статьи 290 и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Отмечается, что у экс-замглавы арестовали имущество на 15 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что экс-замглавы Воскресенска осудят за получение взятки в 160 тысяч рублей от предпринимателя.

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Екатерина Власова
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