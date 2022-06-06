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Бывшего замглавы российского города осудят за взятку от предпринимателя

Экс-замглавы Воскресенска осудят за получение взятки в 160 тысяч рублей от предпринимателя

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывшего заместителя главы администрации Воскресенска осудят за получение взятки в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, в марте прошлого года экс-чиновник получил через посредника 160 тысяч от предпринимателя за помощь в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия во дворах и внутриквартальных проездах города. Также, как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, экс-замглавы обещал бизнесмену последующее сопровождение контракта и беспрепятственное его исполнение.

В рамках расследования было проведено более 20 допросов. В качестве обеспечительных мер на недвижимое имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более шести миллионов рублей. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

26 мая сообщалось, что экс-мэра Иркутского района и двоих депутатов осудили за аферу с участками на 550 миллионов рублей и отмывание денег.

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Елизавета Новикова
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