Бывшего мэра и депутатов осудили за махинации с землей на 550 миллионов рублей

Экс-мэра Иркутского района и двух депутатов осудили за аферу с участками на 550 млн рублей

Бывшего мэра Иркутского района Игоря Наумова осудили на восемь лет за превышение должностных полномочий, мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственнного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Его сообщника, экс-депутата городской думы Иркутска Олега Геевскоого, приговорили к 5,5 года колонии. Другого соучастника, бывшего депутата думы Иркутского района Олега Логашова, осудили на пять лет. Мужчин взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, в период с 2011 по 2015 год подсудимые и бывший ректор Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского покупали земельные участки недалеко от Байкальского тракта, находящиеся в государственной собственности. Махинации с землей они совершали через связанные с ними дачные и садоводческие товарищества, а также используя бесплатное предоставление земли под индивидуальное жилищное строительство. Позже, чтобы скрыть аферу, Геевский попросил людей из подконтрольного ему дачного товарищества заключить фиктивные сделки с подставными физическими и юридическими лицами и продать все участки. Ущерб от их деятельности составил 550 миллионов рублей.

В ходе следствия были допрошены более 1000 человек и проведено свыше 50 экспертиз, объем дела составил 225 томов.