Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о поражении девяти пунктов управления ВСУ на Украине

Минобороны России заявило о поражении девяти пунктов управления ВСУ на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

За минувшие сутки российские войска поразили девять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка, Артемовск, Райгородок, Славянск и Никольское в Донецкой народной республике (ДНР), Камышеваха и Веселянка в Запорожской области, а также Николаев и Партизанское в Николаевской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, также были поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

В Минобороны сообщили, что оперативно-тактическая и армейская авиация продолжают нанесение ударов по военным объектам на территории Украины.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают новые атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По информации ведомства, для атаки украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Он был сбит при подлете к АЭС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на ЗАЭС
Слава Марлоу показал результат пересадки волос
Корабль ТОФ «уничтожил» подлодку на учениях
Украинские хакеры атаковали российские аналоги Zoom
Российские войска нанесли удар по лагерям полков «Айдар» и «Азов» на Украине
Россиянин захотел съесть собаку и зарезал ее на глазах у детей
Во Франции рассказали о «европейской солидарности» ради газа
Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в убийстве россиянина
Минобороны сообщило о поражении девяти пунктов управления ВСУ на Украине
Аналитик объяснил сложности отказа от российского газа для Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.