Минобороны России заявило о поражении девяти пунктов управления ВСУ на Украине

За минувшие сутки российские войска поразили девять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка, Артемовск, Райгородок, Славянск и Никольское в Донецкой народной республике (ДНР), Камышеваха и Веселянка в Запорожской области, а также Николаев и Партизанское в Николаевской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, также были поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

В Минобороны сообщили, что оперативно-тактическая и армейская авиация продолжают нанесение ударов по военным объектам на территории Украины.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают новые атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По информации ведомства, для атаки украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Он был сбит при подлете к АЭС.

