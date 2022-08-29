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«Мисс бикини» вышла на улицу в откровенной одежде и удивилась реакции прохожих

«Мисс бикини» Андрада Поп вышла на улицу в топе и пожаловалась на осуждающие взгляды

Кадр: @andradapop97

Обладательница титула «Мисс бикини Ирландия» 2019 года Андрада Поп вышла на улицы Дублина в откровенной одежде и удивилась реакции прохожих. Своими впечатлениями она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

Для прогулки героиня материала выбрала брюки карго цвета хаки с заниженной талией и коричневый топ, частично открывающий ее грудь. Поп пожаловалась, что во время съемки ролика для соцсети она получила множество осуждающих взглядов со стороны незнакомцев.

«Самое ужасное заключается в том, что большинство "грязных" взглядов бросали именно девушки. Они также перешептывались между собой, глядя на меня. Это разочаровывает — лучше бы мы поддерживали друг друга, а не пытались унизить», — посетовала она.

В заключение Поп заявила, что, будучи сильной женщиной, она привыкла не обращать внимания на негативные комментарии окружающих. «Я создавала контент — занималась своим любимым делом. Я уверена в себе и могу носить то, что пожелаю», — подвела итог манекенщица.

Ранее в августе полная блогерша пожаловалась на оскорбительные высказывания незнакомца по поводу ее внешнего вида. Пользовательница TikTok Рейчел рассказала, что отправилась в магазин вместе с детьми, где к ней подошел мужчина и принялся публично ее унижать. В частности, прохожий призвал женщину «заклеить рот и никогда не есть, чтобы не портить жизнь малышей своим лишним весом».

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Карина Черных
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