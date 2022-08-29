Врач предупредил о смертельной опасности онемения ног

Эндокринолог Рахман предупредил, что онемение ног при диабете грозит ампутацией и смертью

Онемение ног при диабете может грозить ампутацией и смертью, предупредил эндокринолог Муштакур Рахман. В видеоролике, опубликованном на медицинском портале Health Shared, он рассказал о смертельной опасности этого ощущения для некоторых людей.

По его словам, у диабетиков может развиться диабетическая нейропатия — состояние, при котором высокий уровень сахара в крови повреждает нервную систему. Часто, указал он, страдают ноги, и из-за потери чувствительности в ногах человек может не заметить развивающееся воспаление. «Пациенты приезжают в клинику с красной опухшей ногой с воспаленной язвой на ней, инфекция распространяется быстро. Человек чувствует себя плохо, может развиться сепсис — а он грозит смертью, если не действовать быстро, а также ампутацией стопы или ноги», — объяснил Рахман.

Такое состояние, рассказал специалист, называют ножным приступом. Если при диагностированном диабете, продолжил врач, человек заметил, что у него онемели ноги, на них появились язвы, ноги покраснели или потемнели и распухли, если ухудшается самочувствие, нужно немедленно обратиться к врачу.

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