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Россиянам рассказали о необычных признаках повышенного сахара в крови

Эндокринолог Альфарадж включил в признаки повышенного сахара в крови похудение и зуд

Фото: Beawiharta Beawiharta / Reuters

Врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж рассказал, что повышение уровня сахара в крови можно отследить без сдачи анализов, если обратить внимание на необычные симптомы. Этим он поделился с агентством «Прайм».

Как отмечает специалист, высокий уровень сахара в крови является симптомом сахарного диабета. Существует несколько распространенных признаков, указывающих на повышенный сахар, при обнаружении которых следует незамедлительно обратиться к врачу. «Сухость во рту в течении дня, учащенное мочеиспускание в ночное время (два, три или четыре раза человек ходит в туалет), зуд», — перечислил Альфарадж, добавив, что симптоматика различается у мужчин и женщин.

Он отметил, что к признакам высокого сахара относится и резкое снижение массы тела без целенаправленного похудения с помощью диет и физической нагрузки. Возможные признаки включают в себя также выпадение волос и запах ацетона изо рта, продолжил врач. Однако не всегда эти симптомы свидетельствуют о наличии диабета, утверждает эндокринолог. Он порекомендовал, в случае сомнений сдать анализ на уровень сахара при помощи персонального глюкометра или в лаборатории, после чего обратиться к врачу для получения окончательного диагноза.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич назвала стенокардию напряжения предвестником инфаркта. Она объяснила, что заболевание ощущается как тяжесть, жжение или сдавливание, которое может отдавать в левое плечо.

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Варвара Кузьмина
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