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«ВКонтакте» представила новый дизайн личного профиля

Личному профилю во «ВКонтакте» можно будет придать индивидуальность благодаря офоррмлению

Изображение: «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» представила еще одну часть глобального обновления — новый дизайн личного профиля. О том, что он дает широкие возможности для самовыражения и упрощает обмен информацией среди пользователей, стало известно из пресс-релиза соцсети.

По словам CEO «ВКонтакте» Марины Красновой, в новом профиле упор сделан на индивидуальность, в нем легко можно будет демонстрировать свои увлечения и хобби, делиться творчеством. Также сформировать комфортное виртуальное пространство для общения и самовыражения помогут инструменты соцсети, включая аватары vmoji.

«Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, легкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента», — отметила Краснова.

Уточняется, что управление профилем станет более простым и интуитивным, основная информация о владельце аккаунта, контакты и подробное описание останутся на первом плане. При этом пользователи смогут добавлять мини-приложения с сервисами для подписчиков. Так, к примеру, иллюстратор сможет предложить своей аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своими принтами.

Кроме того, придать профилю уникальность и индивидуальность можно будет с помощью оформления фотографиями, такие варианты безграничны и зависят от желания пользователя. Еще авторы получат кнопку быстрого доступа к созданию публикаций самых разнообразных форм — от стандартной записи или истории до видео или трансляции. Отмечается, что свежий и актуальный контент автоматически будет отображаться на самом заметном месте.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила новую технологию — моментальный автоматический перевод текста в чатах на разные языки.

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Варвара Кошечкина
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