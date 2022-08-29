Росгвардия задержала в ЛНР двух сторонников запрещенного «Правого сектора»

Росгвардия заявила о задержании в ЛНР двух сторонников «Правого сектора»

Росгвардейцы задержали в Луганской народной республике (ЛНР) двух сторонников запрещенной в России террористической организации «Правый сектор» и нашли шесть схронов с оружием. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы изъяли из тайников девять гранатометов, шесть реактивных снарядов, около 200 артиллерийских снарядов, 30 ручных гранат, 150 выстрелов к гранатометам, более 500 боеприпасов к стрелковому оружию и пять килограммов взрывчатых веществ. Часть изъятого оружия было иностранного производства.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии задержал корректировщика Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нашел шесть схронов с оружием в Харьковской области: сперва были найдены только два, но потом силовики нашли еще четыре тайника.