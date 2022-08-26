Росгвардия нашла схроны с оружием и задержала корректировщика ВСУ под Харьковом

В Харьковской области росгвардейцы задержали наводчика ВСУ и нашли шесть оружейных схронов

Спецназ Росгвардии задержал корректировщика Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нашел шесть схронов с оружием в Харьковской области: сперва были найдены только два, но потом силовики нашли еще четыре тайника. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, задержанный оказался офицером запаса украинской армии. Он предоставлял информацию о местонахождении российских войск и корректировал огонь артиллерии противника.

Из найденных тайников силовики изъяли несколько комплектов формы и материалы для приготовления самодельного взрывного устройства, американский тактический рюкзак, три гранатомета, семнадцать гранат, более четырех тысяч патронов, три противотанковые управляемые ракеты, две единицы огнестрельного оружия и две реактивные штурмовые ракеты.

Ранее стало известно, что на территории Луганской народной республики росгвардейцы ликвидировали личный состав и уничтожили технику ВСУ.