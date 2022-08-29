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На фестивале TatarstanFuture детей научат собирать будильники и радио

В Казани пройдет цифровой фестиваль TatarstanFuture с мастер-классами и VR-перформансом

Фото: Страница «Фестиваль TatarstanFuture» во «ВКонтакте»

В Казани в парке Тысячелетия 30 августа пройдет фестиваль новой цифровой реальности TatarstanFuture. Об этом сообщает «ТатарИнформ».

На фестивале будут представлены развивающие мастер-классы, в которых смогут принять участие дети от пяти лет. На воркшопе «Машина Голдберга» для ребят проведут мастер-класс инженерной направленности, в котором каждый попробует создать всемирно известный механизм. Кроме того, они создадут будильник, звучащий от лучей солнца, соберут радио, поиграют в робофутбол, пройдут пространственный квест и многое другое.

На мероприятии ожидаются выступления певицы Клавы Коки и диджеев, мультимедийное шоу, VR-перфоманс, косплей-показы от команд из Татарстана, выставки и танцевальные баттлы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 25 по 28 августа состоялся финал международного турнира по брейк-дансу и граффити «COMBOnation». Помимо соревнований по брейкингу, в эти дни проходили граффити-батлы, танцевальные мастер-классы и встречи с профессиональными артистами.

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Сергей Истомин
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